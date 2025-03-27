В турнире РТ по защите информации примут участие свыше 200 команд

Открытый турнир Татарстана по защите информации Go CTF – 2025 соберет свыше 200 команд со всей России, а также из зарубежных стран. Об этом сообщил замминистра цифрового развития республики Булат Габдрахманов на пресс-конференции в «Татар-информе».

Габдрахманов подчеркнул, что в прошлом году участие в турнире приняли три команды из зарубежных стран, а также представители 43 регионов России. В этом же году ожидается расширение географии участников.

Регистрация на турнир будет доступна до 17 мая 2025 года, а отборочный этап в онлайн формате пройдет 18 марта. По его итогам отберут 20 лучших команд. Финал соревнований пройдет в сентябре в очном формате на площадке IT-парка в Казани.

Турнир проводится уже во второй раз и в этом году. Призовой фонд составит 600 тыс. рублей, что на треть больше, чем годом ранее. Принять участие в состязаниях могут как школьники 7-11 классов, так и студенты техникумов и вузов.

«Интересный факт – в прошлом году именно школьники оказались самыми лучшими, обойдя студентов», – подчеркнул замминистра.