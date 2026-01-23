В тарифах Татарстана на 2026 год предусмотрено свыше 1 млрд рублей на модернизацию ЖКХ

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам при формировании тарифов на 2026 год заложил средства на обновление коммунальной инфраструктуры региона в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В общей сложности в тарифах предусмотрено 1 млрд 29 млн рублей, которые будут направлены на модернизацию объектов коммунального хозяйства.

Наибольший объем средств направлен в сферу теплоснабжения – порядка 842 млн рублей. На развитие системы водоснабжения в тарифах заложено 113 млн рублей. Еще 73 млн рублей предусмотрено на модернизацию объектов водоотведения.

Всего в 2026 году за счет учтенных в тарифах средств планируется реализовать порядка 70 мероприятий в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Работы будут выполняться в течение года в соответствии с утвержденными инвестиционными программами.

Таким образом, учет инвестиционной составляющей при установлении тарифов позволяет заранее создать условия для поэтапного обновления коммунальной инфраструктуры и повышения надежности систем ЖКХ в Республике Татарстан.