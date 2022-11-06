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Ру Тат
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Происшествия
6 ноября 2022  13:18

В Танзании пассажирский самолет упал в озеро Виктория — пока спасены 26 человек из 43

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На севере Танзании пассажирский самолет при попытке приземлиться в аэропорту Букобы упал в озеро Виктория. Об этом передает ТАСС. 

На борту турбовинтового самолета ATR 42-500, который принадлежит крупнейшей частной авиакомпании страны Precision Air, находилось 43 человека, передал местный новостной портал Tanzania Business Insight. 26 пассажиров были спасены. На месте происшествия работают спасательные катера.

Посольство России в Танзании пока не сообщило, находились ли на борту россияне. 

Начальник местной полиции Уильям Мвампагале рассказал, что самолет начал падать в озеро, когда находился на высоте 100 метров.

«У машины возникли проблемы из-за плохой погоды. Сейчас все под контролем», – сообщил он.

В соцсетях появились фотографии с места предполагаемого крушения, на которых видно, что самолет не ушел полностью под воду и часть фюзеляжа возвышается над озером.

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