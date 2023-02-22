©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Танковом училище Казани Минниханов открыл бюсты выпускников — Героев РФ
Сегодня в Казанском высшем танковом командном Краснознаменном училище Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов открыл бюсты Героев РФ, выпускников КВТККУ.
Всего на территории училища появилось 11 новых бюстов:
- генерал-майора М.М. Шаймуратова
- генерал-майора Р.А. Шадрина
- старшего лейтенанта И.Н. Ахпашева
- старшего лейтенанта В.Н. Горина
- майора С.В. Кустова
- младшего лейтенанта К.В. Ситкина
- майора Т.О. Мусалаева
- старшего лейтенанта М.И. Михайлова
- старшего лейтенанта И.Л. Насибуллина
- старшего лейтенанта Д.Э. Шаймарданова
- майора С.А. Панова
Эти военные были награждены посмертно.
В конце мероприятия родные героев возложили цветы к памятнику «Героям-танкистам».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»