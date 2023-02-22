news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 22 февраля 2023 08:41

В Танковом училище Казани Минниханов открыл бюсты выпускников — Героев РФ

Скопировать ссылку
news_top_970_100
В Танковом училище Казани Минниханов открыл бюсты выпускников — Героев РФ
Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Сегодня в Казанском высшем танковом командном Краснознаменном училище Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов открыл бюсты Героев РФ, выпускников КВТККУ.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Всего на территории училища появилось 11 новых бюстов:

- генерал-майора М.М. Шаймуратова
- генерал-майора Р.А. Шадрина
- старшего лейтенанта И.Н. Ахпашева
- старшего лейтенанта В.Н. Горина
- майора С.В. Кустова
- младшего лейтенанта К.В. Ситкина
- майора Т.О. Мусалаева
- старшего лейтенанта М.И. Михайлова
- старшего лейтенанта И.Л. Насибуллина
- старшего лейтенанта Д.Э. Шаймарданова
- майора С.А. Панова

Эти военные были награждены посмертно.

В конце мероприятия родные героев возложили цветы к памятнику «Героям-танкистам».

#Официальная хроника
autoscroll_news_right_240_400
news_bot_970_100

Главное