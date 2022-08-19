В таможне РТ рассказали об основных «подводных камнях» при покупке авто из Казахстана

По данным Татарстанской таможни, за семь месяцев с начала года резко выросло число авто, ввозимых россиянами из Казахстана. Так, за этот время было ввезено 237 машин, тогда как за такой же период прошлого года было ввезено всего четыре авто.

В связи с этим татарстанские таможенники рекомендуют гражданам во время покупки тщательно проверять документы для подтверждения факта, что автомобиль имеет статус товара Евразийского экономического союза.

Первый замначальника Татарстанской таможни Геннадий Кальков рассказал об основных рисках, связанных с таможенными ограничениями, при покупке авто из Казахстана. Так, он напомнил, что у Казахстана есть обязательства, которые приняли при присоединении страны к ВТО.

«Одним из них является применение в отношении некоторых категорий автомобилей "пониженных" ставок ввозных таможенных пошлин. Такие авто являются условно выпущенными и имеют статус иностранных товаров. Казахстан взял на себя обязательства не допускать вывоз таких товаров на территорию других государств – членов ЕАЭС без доплаты разницы сумм ввозных таможенных пошлин», – отметил Кальков.

Таким образом, постоянно проживающим в РФ гражданам запрещено ввозить в страну без доплаты машины, выпущенные в Казахстане по «пониженным ставкам». Доплатить необходимо в Казахстане до фактического ввоза в Россию.

«Во-вторых, в Казахстане, а также в Армении, Киргизии и Беларуси в отношении автомобилей с электрическими двигателями, которые помещают под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, предоставляется тарифная льгота в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины. Передавать лицам РФ права владения, пользования, распоряжения такими авто не допускается», – добавил первый замглавы Татарстанской таможни.

Лица с гражданством РФ не могут ввозить в Россию в качестве авто для личного пользования без уплаты таможенных платежей электромобили, выпущенные в Казахстане с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов. Опять-таки эту разницу нужно оплатить до фактического ввоза авто в страну.

В третьих, в Казахстане зафиксированы факты незаконной постановки ввезеных авто для личного пользования, которые зарегистрированы в других странах, не являющихся членами ЕАЭС, на регучет без таможенного оформления для выпуска авто в свободное обращение.

«Такие транспортные средства имеют статус иностранных товаров, находятся под таможенным контролем и их передача иным лицам на правах владения, пользования или распоряжения, не допускается», – напомнил Геннадий Кальков.

Перечень «рисковых» автомобилей можно просмотреть на сайте Федеральной таможенной службы, перейдя на вкладку «Ввоз транспортных средств из Республики Казахстан» в разделе правил перемещения товаров. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанской таможни.