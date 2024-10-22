В Тамбовской области произошел пожар на предприятии «Биохим» из-за падения БПЛА

В Тамбовской области произошел взрыв с последующим возгоранием на предприятии АО «Биохим» из-за падения БПЛА



Как сообщает ТАСС, в шесть утра пожар был потушен. Губернатор Максим Егоров отмечает, что, по предварительной информации, пострадавших нет.



Все необходимые службы города дежурят на месте.