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В Тамбовской области произошел пожар на предприятии «Биохим» из-за падения БПЛА
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В Тамбовской области произошел взрыв с последующим возгоранием на предприятии АО «Биохим» из-за падения БПЛА
Как сообщает ТАСС, в шесть утра пожар был потушен. Губернатор Максим Егоров отмечает, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
Все необходимые службы города дежурят на месте.
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