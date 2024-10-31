В Таиланде заявили о намерении вступить в БРИКС

Таиланд рассчитывает в будущем стать полноправным членом БРИКС. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Марит Сангиампхонг.

«Учитывая всё это и тот вклад, который мы можем внести, Таиланд подтверждает свою готовность и решимость стать полноправным членом БРИКС при первой же возможности», – приводят его слова «Известия».

По его словам, Бангкок, вступив в БРИКС может сделать объединение более «взаимосвязанным и влиятельным».

БРИКС – межгосударственное объединение, куда входят 10 стран в качестве полноправных челнов, а также более 10 государств в качестве партнеров.