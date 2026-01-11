В Таиланде задержан разыскиваемый в России Айрат Сибгатуллин

Тайская полиция арестовала 40‑летнего гражданина России Айрата Сибгатуллина, находившегося в розыске по обвинению в вымогательстве. Об этом сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на главу Иммиграционного бюро провинции Сураттхани полковника Нарывата Пхуттавиро.

Сибгатуллина задержали 8 января на острове Самуи – у бассейна одного из люксовых отелей в районе Бо‑Пхут, где он проживал вместе со своей девушкой. Его личность установили благодаря биометрическим данным, собранным при въезде в страну. После проверки тайские власти отозвали его разрешение на пребывание.

По данным издания, россиянин был объявлен в федеральный розыск по делу о вымогательстве, совершенном группой лиц. Следствие считает, что он и его сообщники требовали 1 млн рублей у руководителя известного в РТ автосалона, угрожая публикацией компрометирующих материалов.

В открытых источниках также отмечается, что в своем телеграм‑канале Сибгатуллин упоминал конфликт вокруг доли в одном из ресторанов Казани, заявляя, что не может получить дивиденды, находясь за пределами страны.

Газета отмечает, что после отзыва визы Сибгатуллин не имеет законных оснований находиться в Таиланде, поэтому власти Королевства могут депортировать его в Россию без дополнительных юридических процедур.