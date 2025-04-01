В Таиланде вспыхнул катер с российскими туристами, есть пострадавшие

Прогулочный катер с туристами из России и Казахстана вспыхнул вблизи острова Майтон в южной тайской провинции Пхукет, один российский турист получил ожоги, пишет ТАСС со ссылкой на представителей местной туристической полиции.

Катер, предназначенный для туристических поездок, загорелся рядом с островом Майтон. На его борту находился 31 человек, среди пассажиров были туристы из Казахстана и России. Во время взрыва 30 туристов уже находились в воде, однако один россиянин оставался на борту и получил ожоги.

Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение для получения необходимой помощи. Остальные 30 туристов остались невредимыми и благополучно вернулись в свои гостиницы, уточнило агентство.