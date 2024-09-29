В Таиланде власти раздают жителям по 300 долларов

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Жителям Таиланда стали раздавать деньги. Причем «безвозмездным банкоматом» выступило государство. Деньги гражданам дают для стимулирования экономики, размер выдаваемого пособия - 10 тыс. батов (300 долларов или около 28 тыс. рублей), пишет РБК со ссылкой на иностранные СМИ.

В общей сложности власти Таиланда раздадут жителям 14 млрд долларов. Сначала деньги получат граждане из наиболее уязвимых слоев населения, держатели госкарт соцобеспечения и люди с ОВЗ. Чтобы участвовать, местные граждане должны зарегистрироваться, но, интересно, что прошедших регистрацию уже набралось 36 млн человек.

По мнению членов правящей партии Таиланда Pheu Thai, такой способ поддержки простимулирует рост потребления и увеличит деловую активность. Также власти считают, что данная мера приведет к росту экономики на фоне задолженности домохозяйств, слабого экспорта и падения доходов от туристического потока.

В таиландском ЦБ назвали такую идею «безрассудной». Некоторые экономисты также разделили взгляд Центробанка Таиланда на схему «подарков от властей». Как сказали эксперты, подобная раздача денег будет иметь ограниченный, разовый эффект и не поможет экономике. Тем не менее, власти Таиланда отвергли эту критику.