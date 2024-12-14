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В Таиланде при взрыве на благотворительной ярмарке погибли четыре человека
Не менее четырех человек погибли и свыше 40 получили ранения в результате взрыва на благотворительном мероприятии Красного Креста в провинции Так, расположенной на северо-западе Таиланда, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Thairath.
Согласно данным издания, инцидент произошел в пятницу около 23:30 местного времени. Полиция задержала двух подозреваемых подростков, состоящих в этнической группе каренов, которым 16 и 17 лет. Они могут быть связаны с детонацией взрывного устройства, что привело к смертельным исходам – два человека погибли на месте, а двое скончались в больнице от полученных травм.
Провинция Так находится вдали от популярных туристических направлений и граничит со штатом Карен в Мьянме, который охвачен гражданским конфликтом между местными вооруженными формированиями и правительственными войсками. В апреле текущего года в результате столкновений в Мьянме в таиландский пограничный город Мэсот прибыли 3,5 тысячи беженцев. В дальнейшем власти Таиланда сообщили о нормализации ситуации на границе.
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