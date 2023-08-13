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Руc Тат
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Происшествия 13 августа 2023 20:54

В Таиланде при падении с седьмого этажа погибла россиянка

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32-летняя гражданка РФ погибла в результате падения с высоты в Таиланде в Паттайе. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

По предварительным данным, женщина выпала из комнаты своего 30-летнего приятеля на седьмом этаже многоквартирного дома. В комнате рядом с кроватью полицейские обнаружили открытое окно.

Мужчина сообщил, что погибшая выпала случайно. По данным полиции, приятель находился в состоянии алкогольного опьянения.

#погибла женщина
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