В Таиланде при падении с седьмого этажа погибла россиянка

32-летняя гражданка РФ погибла в результате падения с высоты в Таиланде в Паттайе. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

По предварительным данным, женщина выпала из комнаты своего 30-летнего приятеля на седьмом этаже многоквартирного дома. В комнате рядом с кроватью полицейские обнаружили открытое окно.

Мужчина сообщил, что погибшая выпала случайно. По данным полиции, приятель находился в состоянии алкогольного опьянения.