В Таиланде на 11-месячную девочку из Казани упала столешница, малышка в коме

В Таиланде на 11-месячную девочку упала мраморная столешница, малышку ввели в медикаментозную кому. О случившемся на своей странице в соцсетях рассказала мать ребенка.

Семья находилась в номере отеля в Бангкоке. Пара едва успела распаковать чемоданы, как малышка, которая еще не так уверенно ходит, пошла к балкону. Девочка пыталась удержаться за столешницу, но она упала на нее. Ребенка сразу же на такси доставили в больницу, ей сделали компьютерную томографию и поместили в реанимацию.

«Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, два перелома, отек мозга и серьезные гематомы. На снимках видно, как у нее сломан и повернут в сторону носик. Когда на нее упал стол, изо рта у нее шла кровь», – написала подробности случившегося у себя на странице мать девочки.

За пребывание в госпитале родителям девочки выставили счет – за полтора дня накопилась уже неподъемная сумма, более 800 тысяч рублей. Семья страховку не оформила. В ближайшее время врачи должны сделать второе КТ, после чего будет известно, можно ли транспортировать девочку в Россию или нет.