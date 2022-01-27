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Ру Тат
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Политика
27 января 2022  20:45

В Таджикистане заявили о гибели человека из-за перестрелки на границе с Киргизией

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Житель таджикского села Ходжи Аъло погиб в результате перестрелки между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе перестрелки между таджикскими и киргизскими пограничниками смертельное ранение получил житель таджикского кишлака Ходжи Аъло Обиджон Туйчиев», — заявили агентству в хукумате города Исфары.

Кроме того, в центральную больницу Исфары доставлены пятеро раненых, включая двоих пограничников. Ранее издание «Sputnik Таджикистан» сообщило о троих раненых таджикских военнослужащих.

До этого Погранслужба Кыргызстана рассказала о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По данным ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы. Причиной боестолкновение стало перекрытие таджикскими военными дороги, связывающей киргизские города Исфану и Баткен.

Позднее источник в мэрии таджикского города Исфары заявил, что на границе слышна интенсивная стрельба с двух сторон.

Издание «Sputnik Кыргызстан» отмечает, что местные власти эвакуируют жителей десяти приграничных киргизских сел. Эвакуированных направляют в Баткен и поселок Рават. 

#Таджикистан #кыргызстан #конфликт #перестрелка
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