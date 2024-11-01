В Таджикистане задержали 1,5 тыс. колдунов и гадалок

В Таджикистане задержали около 1,5 тысяч человек, которые занимались колдовством. Также в стране под стражей оказались 5 тыс. мулл, которые не имели необходимого образования. Об этом сообщил Президент республики Эмомали Рахмон.

«В стране было задержано 1,5 тыс. человек, занимавшихся колдовством и гаданием, и более 5 тыс. полуграмотных мулл», – сказал глава государства, его слова приводятся на сайте таджикского лидера.

В Таджикистане законодательно запрещены виды деятельности, связанные с черной магией и гаданием. За повторное нарушение жители страны могут понести уголовную ответственность и получить до 2 лет лишения свободы.