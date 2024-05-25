В Таджикистане спасли двух российских туристов, заблокированных в машине из-за селя

Сотрудники дорожных служб Таджикистана спасли двоих граждан России, чей автомобиль оказался заблокирован селевым потоком на трассе в районе Сангвор, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 24 мая в результате проливных дождей, вызвавших сход селевого потока на дорогу Лаби Джар - Сангвор - Дарваз, по которой следовали российские туристы – мужчина и женщина. Самостоятельно покинуть заблокированный автомобиль они не смогли и были спасены работниками дорожной службы из Нурабадского района.

За последние сутки на территории Таджикистана из-за обильных осадков были зафиксированы многочисленные сходы селей, камнепады, оползни и наводнения. Дороги оказались перекрыты селевыми потоками в Раштском и Нурабадском районах. В Хатлонской области река Ехсу вышла из берегов, смыв мост, пришлось эвакуировать жителей села Нихолпарвар. В Дарвазском районе также были разрушены мосты и затоплены жилые участки. На трассе Сагирдашт-Душанбе сель заблокировал движение, а позже камнепад оборвал линии электропередач.

Во всех пострадавших районах ведутся аварийно-восстановительные работы. Сильные дожди идут в Таджикистане почти весь май. Только за последнее время было затоплено более 130 км дорог и не менее 14 мостов, пострадали сельхозугодья и частные домовладения.