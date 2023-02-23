В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 7,2

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Таджикистане вблизи границы с Китаем, передает «Интерфакс» со ссылкой на китайский сейсмологический центр. Информации о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало.

По данным сейсмологов, первый толчок был зафиксирован в 8.37 по пекинскому времени (3.37 мск), его эпицентр залегал на глубине 10 км примерно в 82 км от границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.

Землетрясение сильно ощущалось в ряде населенных пунктов Синьцзяна, в пределах 300 км от эпицентра находятся 10 крупных и средних городов, ближайший – Хорог, он расположен примерно в 160 км от эпицентра.

Узбекский центр сейсмопрогностического мониторинга сообщил о трех подземных толчках в Таджикистане магнитудой до 5,8. В Ферганской, Андижанской, Наманганской областях Узбекистана магнитуда подземных толчков равнялась – 4, в Ташкенте 3-4, в Самарканде – 3. Сведений о разрушениях нет.