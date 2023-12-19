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Происшествия 19 декабря 2023 15:42

В табачном магазине в Казани полицейские нашли 2 тысячи пачек контрафактных сигарет

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Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан была пресечена деятельность оптовых поставщиков контрафактных сигарет, которые продавались в магазинах Казани, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

В одном из павильонов, где торговали сигаретами, был произведен осмотр по итогам которого были найдены и изъяты 2177 пачек немаркированных сигарет различных марок.

По данному факту возбуждено уголовное дело о производстве, хранении и сбыте товаров без маркировки.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

#немаркированный табак
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