В табачном магазине в Казани полицейские нашли 2 тысячи пачек контрафактных сигарет

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан была пресечена деятельность оптовых поставщиков контрафактных сигарет, которые продавались в магазинах Казани, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

В одном из павильонов, где торговали сигаретами, был произведен осмотр по итогам которого были найдены и изъяты 2177 пачек немаркированных сигарет различных марок.

По данному факту возбуждено уголовное дело о производстве, хранении и сбыте товаров без маркировки.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 3 лет.