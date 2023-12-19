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Новости Татарстана и Казани
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В табачном магазине в Казани полицейские нашли 2 тысячи пачек контрафактных сигарет
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан была пресечена деятельность оптовых поставщиков контрафактных сигарет, которые продавались в магазинах Казани, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
В одном из павильонов, где торговали сигаретами, был произведен осмотр по итогам которого были найдены и изъяты 2177 пачек немаркированных сигарет различных марок.
По данному факту возбуждено уголовное дело о производстве, хранении и сбыте товаров без маркировки.
Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 3 лет.
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