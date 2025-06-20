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Общество 20 июня 2025 10:01

В сыре из Татарстана нашли растительные жиры – Роспотребнадзор обратился в суд

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Суд в Казани поддержал требования Управления Роспотребнадзора по РТ и запретил компании «Молочная мастерская» использовать немолочные жиры в сыре и другой молочной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом стали результаты лабораторных проверок — продукция компании продавалась в нескольких регионах и не соответствовала нормам. В образцах нашли «растительные стерины», что указывает на подделку. Такое нарушение может навредить здоровью — особенно опасно для детей и людей с аллергией.

Теперь фирма обязана улучшить контроль за производством.

«Исковое заявление о запрете использовать в составе молочной продукции жиры немолочного происхождения, возложении обязанности организовать производственный контроль молочной продукции удовлетворить», – указано в решении суда.

#Роспотребнадзор #сыр #фальсифицированная молочная продукция
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