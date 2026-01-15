news_header_top
Происшествия 15 января 2026 15:38

В Сыктывкарском центре подготовки сотрудников МВД произошел пожар

В сыктывкарском центре подготовки сотрудников МВД случился пожар. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что пожар произошел в результате взрыва светошумовой гранаты, а площадь возгорания составила 340 квадратных метров. При этом пострадало 9 человек, из которых 4 находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще 200 человек были эвакуированы из-за сильного задымления.

Пострадавшие при пожаре сейчас направляются в больницы для получения медицинской помощи.

