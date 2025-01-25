В схватке «Зенита-Казань» и «Динамо» победили казанцы

Фото: zenit-kazan.com

В очередном домашнем матче регулярного чемпионата волейбольной Суперлиги «Зенит-Казань» принимал столичное «Динамо» и выиграл со счетом 3:1.

Это был матч тура, встреча старых и принципиальных соперников. В Казани еще не забыли, месяца не прошло, поражение в Москве от «Динамо» в финале Кубка России. Так что москвичей ждали с нетерпением. Поддержать земляков по казанской традиции пришли девушки из «Динамо-Ак Барс».

Хозяева начали игру в таком составе: Артем Вольвич, Сэм Деру, Роман Романовский, Дмитрий Волков, Майка Кристенсон, Максим Михайлов и либеро Илья Федоров.

В первой партии большую ее часть в счете вели динамовцы - 4:5 после первого эйса гостей. Догнали их хозяева, 7:7, 8:8, 9:9, 10:10. Но москвичи снова уходят в отрыв – 10:13. Михайлов снова выровнял счет, 13:13. И все-таки инициатива за «Динамо» - 13:15, 15:17, 17:19. Все в итоге решилось в концовке. 20:20, 23:21. Атака Волкова, 24:21, блок – 25:21, партия.

Во втором сете мы вновь увидели равную и упорную борьбу – 3:3, 5:5, 8:8, 10:10. А потом «Динамо» стало постепенно уходить вперед, 10:12, 12:16. По-прежнему в активе хозяев не было ни одного эйса, а на блоке москвичи были чуть лучше – 18:20, 21:22. Словом гости заслуженно выиграли эту партию, 22:25.

В третьей партии дебют остался за казанцами – 5:2. Москвичи быстро догнали, 5:5. Снова равенство, 7:7, 9:9. Ключевым стал выход на подачу Волкова, на которых «Зенит» сделал решающий рывок – 17:10. Все, остальное было делом высокой техники чемпионов. 22:15, 24:16 от рук Деру. Точку в партии первым эйсом казанцев поставил Романовский, 25:16.

В четвертом сете снова старт остался за зенитовцами – 6:4. И в дальнейшем они свое преимущество не теряли – 10:8, 12:10 после атаки Михайлова. Второй эйс Романовского, 17:13. Но динамовцы не позволили хозяевам уйти в отрыв, 18:18, второй эйс гостей. Нервная концовка. 20:20, 22:22. И решающие атаки неувядаемого Михайлова, 24:22, 25:23. Казанцы взяли реванш за поражение в финале Кубка страны. Девятая подряд победа казанцев в чемпионате.

В следующем туре 1 февраля на своей площадке казанцы примут питерских одноклубников во главе с Владимиром Алекно.

«Зенит-Казань» (Казань) – «Динамо» (Москва) – 3:1 (25:21, 22:25, 25:16, 25:23).