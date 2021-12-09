Госкомитет РТ по биоресурсам начал проверку после видео с мертвыми зайцами

Госкомитет Татарстана по биоресурсам начал проверку в Нижнекамском районе после видео, на котором показаны трупы зайцев, развешанные на деревьях. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ведомства.

«Информация направлена руководителю районного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам. Комитет держит ситуацию на контроле. О результатах будет сообщено дополнительно», — сообщили в пресс-службе.

Ролик был опубликован в соцсетях. Автор видео заснял тела животных, развешанные на деревьях в селе Борок Нижнекамского района. Аналогичное происшествие попало на видео месяцем ранее. Его автор — грибник. Тогда мужчина заснял на камеры телефона мертвых лис, которых обнаружил на деревьях в Тукаевском районе Набережных Челнов.