В связи с жарой Минлесхоз Татарстана усилил противопожарные меры в лесах

С начала года в Татарстане зафиксировано более 170 термических точек и 112 возгораний на землях, граничащих с лесным фондом. Несмотря на жару, в этом году число термических точек в пять раз меньше, чем на аналогичную дату годом ранее, а число возгораний меньше в шесть раз. Об этом «Татар-Информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«На территории Татарстана установилась жара, наблюдается высокий класс пожарной опасности в лесах. В связи с этим усилен мониторинг пожароопасной обстановки. Он проводится космическим, наземным и авиационным способами», - рассказал заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Минлесхоза РТ Анас Сенгатуллин.

Авиапатрулирование лесов проводится по большому кругу, его длительность составляет 4 часа 50 минут. Маршрут охватывает около 20 муниципальных районов республики. Лесных пожаров в регионе пока не зафиксировано.

«Лесных пожаров не было благодаря постоянному контролю и проведенным противопожарным мероприятиям, а также погодным условиям в мае, когда в регионе было достаточно прохладно», - добавили в пресс-службе Минлесхоза РТ.