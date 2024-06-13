Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В связи с жарой Минлесхоз Татарстана усилил противопожарные меры в лесах
С начала года в Татарстане зафиксировано более 170 термических точек и 112 возгораний на землях, граничащих с лесным фондом. Несмотря на жару, в этом году число термических точек в пять раз меньше, чем на аналогичную дату годом ранее, а число возгораний меньше в шесть раз. Об этом «Татар-Информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минлесхоза РТ.
«На территории Татарстана установилась жара, наблюдается высокий класс пожарной опасности в лесах. В связи с этим усилен мониторинг пожароопасной обстановки. Он проводится космическим, наземным и авиационным способами», - рассказал заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Минлесхоза РТ Анас Сенгатуллин.
Авиапатрулирование лесов проводится по большому кругу, его длительность составляет 4 часа 50 минут. Маршрут охватывает около 20 муниципальных районов республики. Лесных пожаров в регионе пока не зафиксировано.
«Лесных пожаров не было благодаря постоянному контролю и проведенным противопожарным мероприятиям, а также погодным условиям в мае, когда в регионе было достаточно прохладно», - добавили в пресс-службе Минлесхоза РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»