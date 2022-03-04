В связи с ужесточением порядка выдачи охотбилетов в РТ разработают «охотничий минимум»

В 2021 году Госкомитет РТ по биоресурсам выдал 2,8 тыс. охотничьих билетов, причем 95% документов были оформлены в электронном виде на портале госуслуг. Об этом сообщил сегодня председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков на итоговом заседании коллегии ведомства в Казани.

«Комитетом оказывается государственная услуга по выдаче и аннулированию охотничьего билета. За прошлый год более 95% заявлений было подано в электронном виде. Только после проверки МВД на судимость нами выдается охотничий билет. Это позволяет отсеять людей с непогашенной судимостью и не допускать их к владению оружием. Таких отказов за год было 42. Кроме того, за нарушения охотничьего законодательства был лишен охотничьих билетов 41 нарушитель», — рассказал он.

За последние десять лет по республике всего выдано более 61,5 тыс. охотбилетов. В прошлом году Госкомитет РТ по биоресурсам начал работу по назначению и выплате денежных вознаграждений гражданам, добровольно сдавшим хранящиеся без соответствующих разрешений оружие и боевые припасы. За год было сдано 490 единиц огнестрельного оружия, что позволило снизить риски дальнейшего его применения.

Итоги заседания подвел первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин. Он отметил, что в текущем году вносятся изменения в законодательство в части ужесточения порядка получения охотничьих билетов.

«Комитету необходимо провести подготовительную работу в части разработки методик проверки знаний охотничьего минимума», — подчеркнул он.

Кроме того, Нигматуллин поручил комитету в 2022 году усилить контроль за хозяйственной деятельностью на особо охраняемых природных территориях.

Первый вице-премьер также напомнил, что этот год объявлен в Татарстане Годом цифровизации. Все начатые проекты в этой области нужно завершить, подчеркнул он.