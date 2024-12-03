В связи с ростом числа детей-аутистов в Татарстане запущен проект «Ментальное здоровье»

В связи с ростом числа детей, страдающих расстройствами аутистического спектра, в четырех крупных городах Татарстана запущен общественный проект «Ментальное здоровье». Он помогает выявить нарушения в развитии у ребят на ранних этапах.

Об этом сообщила сегодня на брифинге в Казани начальник Управления общего образования Министерства образования и науки РТ Татьяна Алексеева.

«Для нас в последнее время является угрозой увеличение количества детей с расстройствами аутистического спектра. Поэтому мы создаем условия, чтобы родители на раннем этапе, еще в возрасте 2-2,5 лет поняли, что их дети - особенные», - рассказала она.

В республике разработан общественный проект «Ментальное здоровье». Организованы службы ранней помощи детям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в возрасте до трех лет. Такие службы открыты в Казани, Альметьевске, Набережных Челнах и Нижнекамске.