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Ру Тат
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14 мая 2021  13:10

В связи с проведением опрессовок в мае в домах Казани не будет горячей воды

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В мае в ряде домов Казани будет отсутствовать горячее водоснабжение. Причина отключения — проведение гидравлических испытаний (опрессовок) и ремонтных работ. Вода будет отсутствовать как в жилых домах, так и в объектах социальной сферы — детсадах, школах, больницах, учреждениях культуры. 

Майские отключения коснутся ряда домов, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети) в Авиастроительном, Ново-Савиновском и Московском районах города. 

С полным графиком отключений можно ознакомиться на портале мэрии Казани.
Согласно регламенту, отключения горячего водоснабжения в связи с опрессовками не должны превышать трех дней, плановыми ремонтными работами — трех недель.
 

отключение воды отключение горячей воды
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