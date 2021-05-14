В связи с проведением опрессовок в мае в домах Казани не будет горячей воды

В мае в ряде домов Казани будет отсутствовать горячее водоснабжение. Причина отключения — проведение гидравлических испытаний (опрессовок) и ремонтных работ. Вода будет отсутствовать как в жилых домах, так и в объектах социальной сферы — детсадах, школах, больницах, учреждениях культуры.

Майские отключения коснутся ряда домов, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети) в Авиастроительном, Ново-Савиновском и Московском районах города.

С полным графиком отключений можно ознакомиться на портале мэрии Казани.

Согласно регламенту, отключения горячего водоснабжения в связи с опрессовками не должны превышать трех дней, плановыми ремонтными работами — трех недель.

