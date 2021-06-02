В связи с празднованием Дня России татарстанцы отдохнут три дня подряд

В связи с празднованием 12 июня Дня России татарстанцев ждет короткая рабочая неделя. Об этом напоминает пресс-служба Минтруда РТ.

«В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ 12 июня — День России — является нерабочим праздничным днем. Согласно части 2 статьи 112 Трудового кодекса РФ при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день», — отметили в министерстве.

В этом году 12 июня придется на субботу. Поэтому выходной день переносится на 14 июня, понедельник. Продолжительность рабочего дня 11 июня будет сокращена на один час.