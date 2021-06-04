В связи с празднованием Дня России татарстанцев ждет дополнительный выходной

В июне в связи с празднованием Дня России 12 июня у жителей Татарстана появится дополнительный выходной день. Об этом напоминает пресс-служба Минтруда РТ.

«В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ 12 июня — День России является нерабочим праздничным днем. Согласно части 2 данной статьи, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день. Продолжительность рабочего дня или смены, предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час», — сказано в сообщении.

В 2021 году 12 июня выпадает на выходной день — субботу. В связи с празднованием Дня России выходной переносится на 14 июня, понедельник. Таким образом, жители республики будут отдыхать три дня подряд — 12, 13 и 14 июня. Продолжительность рабочего дня 11 июня при этом окажется сокращена на один час.