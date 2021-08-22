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Ру Тат
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22 августа 2021  18:10
Наталья Рыбакова

В связи с празднованием Дня республики в августе изменится график работы МФЦ

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В связи с празднованием Дня республики в последние дни августа изменится график работы МФЦ. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ. 

«В соответствии с законом Республики Татарстан 30 августа — День Республики Татарстан является нерабочим праздничным днем. В связи с праздничной датой отделения МФЦ в августе будут работать по измененному графику», — сказано в сообщении.

28 августа будет рабочим днем, МФЦ будут принимать посетителей в обычном режиме.

29 и 30 августа являются выходными днями. 31 августа будет рабочим днем, МФЦ будут работать в обычном режиме.

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