В связи с празднованием Дня республики в августе изменится график работы МФЦ

В связи с празднованием Дня республики в последние дни августа изменится график работы МФЦ. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«В соответствии с законом Республики Татарстан 30 августа — День Республики Татарстан является нерабочим праздничным днем. В связи с праздничной датой отделения МФЦ в августе будут работать по измененному графику», — сказано в сообщении.

28 августа будет рабочим днем, МФЦ будут принимать посетителей в обычном режиме.

29 и 30 августа являются выходными днями. 31 августа будет рабочим днем, МФЦ будут работать в обычном режиме.