Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В связи с переустройством ЛЭП на трассе М7 возле Чебаксы приостановят движение
Движение на трассе М7 «Волга» возле населенного пункта Чебакса в Татарстане будет временно остановлено в связи с работами по переустройству воздушных линий электропередачи. Об этом сообщает «Волго-Вятскуправтодор».
Движение будет временно прекращено 4 июля с 10:00 до 10:08 и с 14:00 до 14:20 на 822+161 километре.
«Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период производства работ», – заявили в транспортной компании.
Водителям настоятельно рекомендуют следовать требованиям временных дорожных знаков. После завершения строительно-монтажных работ движение будет осуществляться в штатном режиме.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников