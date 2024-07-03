В связи с переустройством ЛЭП на трассе М7 возле Чебаксы приостановят движение

Движение на трассе М7 «Волга» возле населенного пункта Чебакса в Татарстане будет временно остановлено в связи с работами по переустройству воздушных линий электропередачи. Об этом сообщает «Волго-Вятскуправтодор».

Движение будет временно прекращено 4 июля с 10:00 до 10:08 и с 14:00 до 14:20 на 822+161 километре.

«Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период производства работ», – заявили в транспортной компании.

Водителям настоятельно рекомендуют следовать требованиям временных дорожных знаков. После завершения строительно-монтажных работ движение будет осуществляться в штатном режиме.