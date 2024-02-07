В связи с обмелениями Волги и Камы Госкомитет РТ по биоресурсам призвал на помощь ученых

Из-за обмеления Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ водные биологические ресурсы находятся под угрозой. Ученым необходимо дать оценку ситуации, чтобы в дальнейшем сформировать предложения региона для участия в федеральных проектах. Об этом сообщил сегодня на итоговой коллегии в Казани председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Фёдор Батков.

«Очень беспокоит состояние Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ, которые сформировали целые экосистемы, в том числе животного мира. Возникают вопросы по запасам водных биологических ресурсов, необходимо принимать кардинальные решения уже сегодня в условиях последних событий мелководья. В первую очередь, нужен научный подход, так как жизнь водохранилища в среднем сто лет, и более половины времени уже прошло», — сказал он.

Батков также заметил, что реки Волга и Кама объединяют несколько субъектов России. По его мнению, научные фундаментальные изыскания необходимы и позволят в дальнейшем принимать прикладные решения.

«Мы просим научное сообщество дать рекомендации, оценку и предложения, с выходом на имеющиеся федеральные проекты», — добавил спикер.

Напомним, что итоговая коллегия Госкомитета РТ по биоресурсам проходит в здании Учебно-методического центра ФАС. В ее работе принимает участие первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.