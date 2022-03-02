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Ру Тат
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Общество
2 марта 2022  10:09
Наталья Рыбакова

В связи с Covid-угрозой за год электронные сервисы ПФР по РТ стали более востребованы

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За прошедший год Отделением ПФР по РТ оказано свыше 562 тыс. государственных услуг, из которых 72% - в электронной форме. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову сообщил управляющий Отделением ПФР по РТ Эдуард Вафин. 

«ПФР по РТ на сегодняшний день оказывают 152 услуги, подуслуги и сервиса. 125 подуслуг сгруппированы в 33 услуги, из них 29 предоставляются в цифровом формате. В условиях принятых мер по нераспространению Covid-19 используются новые формы работы с населением, такие как внедрение электронных сервисов, дистанционное обслуживание граждан и проактивное оказание государственных услуг. Они доказали свою востребованность», – сказал он.

Поток обращений к электронным сервисам Пенсионного фонда в результате усиления дистанционного обслуживания из-за ограничений в связи с угрозой Covid-19 вырос до 403 тыс. Это назначение и выплата пенсий тем, кто находится за границей.

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