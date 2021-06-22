В связи с аномальной жарой в лесах Татарстана организованы авиапатрули

В пожароопасный период в лесном фонде Татарстана организован ежедневный мониторинг и авиапатрули. Об этом в интервью «Татар-информ» сообщил первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

«Мы ежедневно мониторим обстановку в лесах. Осуществляется авиапатрулирование с воздуха и наземное патрулирование. Мониторим температурный фон, в рамках межведомственного взаимодействия постоянно получаем от Гидромета РТ прогнозную информацию на ближайшие дни. Совершаем облет на самолете с участием профессионального летчика-наблюдателя. 21 июня он совершил облет по „большому кругу“. Продолжительность облета составила более шести часов, протяженность маршрута — более 800 км», — сказал он.

Минлесхоз РТ заключил контракт на оказание услуг по авиапатрулированию лесного фонда с авиационным учебным центром «Авиатор». Авиапатрулирование проводится на воздушном судне «Cessna 172» на площади более 1,2 млн тысяч га по заранее утвержденным маршрутам. Кроме того, в республике за обстановкой в лесах на площади 11 тыс. га следят наземные патрули.