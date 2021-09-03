В Татарстане из-за аномальной жары в этому году произошло 14 лесных пожаров

На сегодняшний день в Татарстане произошло 14 лесных пожаров на территории в 160 га. Для сравнения: в прошлом году в республике было зафиксировано три таких случая. Об этом сообщил журналистам в Лубянском лесотехническом колледже первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

«Благодаря принятым оперативным мерам не был допущен переход огня в стадию верхового пожара. Все пожары были беглыми, низовыми, когда пострадала лесная подстилка. В этом году на территории республики зафиксировано более 1000 термоточек, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее», – сказал он.

Замглавы Минлесхоза РТ напомнил, что лесопожарный сезон в этом году был открыт во второй декаде апреля. Год выдался непростым, все лето наблюдались температурные аномалии. По оценке Росгидромета, температурный фон был достаточно неблагоприятным для лесоводов.

«В мае, июне, июле мы наблюдали острую засуху, превышение средних многолетних значений на 9-10 и более градусов. В этот период на юго-востоке республики установился пятый, чрезвычайно высокий класс пожарной опасности. Это сопряжено с высокой вероятностью возникновения природных пожаров», – отметил Зарипов.

Спикер добавил, что система мониторинга пожаров позволяет лесоводам республики достаточно оперативно выявлять подобные происшествия. Абсолютно по всем пожарам меры локализации были предприняты в первые же минуты.

«Мы констатировали локализацию пожаров по всем случаям в первые два-три часа. По двум случаям на юго-востоке, где пожары случились на холмистой местности и не было доступа для противопожарной техники, локализация происходила в течение первых суток. Ликвидация была проведена на следующие сутки. По нормативу успешным считается, если пожар удалось локализовать и ликвидировать в течение первых суток с момента обнаружения», – пояснил замминистра лесного хозяйства РТ.

Отметим, что в целом площадь земель лесного фонда на территории Татарстана составляет более 1,2 млн га. Территория республики находится в двух лесных районах: хвойно-широколиственном и лесостепном районах европейской части России. Татарстан относится к малолесным регионам страны. В целях недопущения распространения лесных пожаров в нашем регионе внедрен сервис космического мониторинга лесоизменений.