В связи с аномальной жарой в Татарстане усилили авиапатрули лесов

В связи с высоким классом пожарной опасности в лесах Татарстана усилено авиационное патрулирование. Об этом «Татар-информу» сообщил заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства лесного хозяйства РТ Анас Сенгатуллин.

«На территории республики установился четвертый класс пожарной опасности в лесах. Сегодня проводится авиационное патрулирование по длительному маршруту, который длится около 5,5 часа и охватывает практически всю территорию Татарстана», – отметил он.

С начала года проведено четыре авиапатрулирования продолжительностью более 22 часов. В этом году запланированы авиапатрули лесов общей продолжительностью 212 летных часов. Авиамониторинг проводится по трем маршрутам, общая протяженность которых составляет 1 318 км.

«Для проведения авиамониторинга используется самолет Cessna 172. Зона контроля составляет 1,2 млн га, что покрывает почти всю площадь лесного фонда региона», – отметил Сенгатуллин.

Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году – целевой индикатор регионального проекта «Сохранение лесов в РТ» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».