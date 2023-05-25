В свой 30-й сезон «Сэлэт» организует 30 летних профильных смен

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Молодежная организация «Сэлэт» в этом году откроет юбилейный 30-й сезон, в рамках которого планирует собрать одаренных детей и подростков в своих 30 профильных сменах. Летние лагеря будут работать на базах организации в Татарстане, Башкортостане, Чувашии, Крыму.

«В этом году появились новые смены. В республике Чувашия открывается центр “Сэлэт – Батыр”, там пройдут четыре смены. Обновили программы уже имеющихся лагерей. На базе “Аргамак” есть новые смены. Лагерь “Болгар – Туган тел” в этом году примет две смены, одну из них планируем сделать совместно с “Движением первых”. В Билярском заповеднике форум “Сэлэт” пройдет в формате шести смен», – рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» директор молодежного центра «Сэлэт» Айгуль Габдрахманова.

В молодежном центре «Сәләт – Ак Барс» в Крыму запланированы четыре смены, они одни из наиболее популярных, отметила она. «Желающих много. Требования безопасности обеспечены, на входе есть охрана, есть медицинская помощь, вожатые, команды базы готовы», – сказала Айгуль Габдрахманова.

Заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова напомнила, что движение «Сэлэт» начиналось с одного детского лагеря и 65 юных участников. «Мы каждый год в тесной связи с организацией. В прошлом году совместно с “Сэлэт” реализованы около 100 проектов. Движение “Сэлэт” охватывает многие регионы», – заметила она.

