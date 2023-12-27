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В свободном доступе появилась татарская версия фильма «Исәнмесез!?» Ягафарова
В свободном доступе появилась оригинальная, татарская версия фильма «Исәнмесез!?» («Живы ли вы!?») татарстанского режиссера, председателя Союза кинематографистов РТ Ильдара Ягафарова.
Режиссер разместил ее на своем канале в YouTube спустя два дня после выкладки версии с русской озвучкой. Тогда сразу же после выхода пользователи видеохостинга обратились к нему с просьбой разместить оригинальную версию фильма. На этот раз зрителям предоставили русские субтитры, однако они просят Ягафарова опубликовать видео в третий раз – без них.
«Исәнмесез!?» впервые вышел в региональный прокат в 2021 году. Лента посвящена истории большой татарской семьи, один из членов которой заболевает неизлечимой болезнью. Сценарий для фильма написал Мансур Гилязов.
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