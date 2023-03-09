«В спецоперации незаменимы беспилотники со скоростью “этажерок” времен Первой мировой»

Дмитрий Огородов: «По опыту прошлых лет, начиная с еще довоенного 1940 года и заканчивая 70-ми годами прошлого века, мы знаем, что оборонно-промышленный комплекс был локомотивом научно-технического прогресса»

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«Жизни в бою спасает техника для фотографов-любителей»

Специальная военная операция России на Украине показала, что диапазон работы военной техники не исчерпывается одними гиперзвуковыми скоростями. Как ни странно, для боевых действий XXI века в городах и за их пределами оказались незаменимы тихоходные беспилотники, летающие со скоростями «этажерок» времен Первой мировой войны. Например, разведывательно-ударные беспилотники самолетного типа «Иноходец» («Орион») российской компании «Кронштадт».

Незаменим для наших воинов и беспилотник разведки и целеуказания «Орлан-10» производства петербургского «Специального технологического центра». Но самым поразительным стал даже не успех беспилотников, специально проектировавшихся для вооруженных сил, а оборонное значение чуть ли не бытовых гражданских технологий.

Российский разведыв­ательно-ударный БЛА «Иноходец» / «Орион» Фото: kronshtadt.ru, Компания «Кроншт­адт»

По опыту прошлых лет, начиная с еще довоенного 1940 года и заканчивая 70-ми годами прошлого века, мы знаем, что оборонно-промышленный комплекс был локомотивом научно-технического прогресса. Даже первые компьютеры появились для решения сугубо военных задач (криптоанализ, атомный проект).

Почти весь XX век боевая авиация развивалась по олимпийскому принципу «Быстрее, выше, сильнее». Возможно, этот стереотип сыграл злую шутку. Может быть, поэтому далекие от сверхзвуковых скоростей и стратосферных высот беспилотники воспринимались руководством наших Вооруженных сил как баловство авиамоделистов и регресс в авиации.

Один из самых зна­чимых для СВО развед­ывательный БЛА «Орл­ан-10» Фото: mil.ru, Министерство оборо­ны России

Однако в 2023 году научно-технический прогресс идет несколько иным путем. Сегодня ряд сугубо гражданских технологий обогнали те, что применяются в военном деле. Пожалуй, самыми используемыми нашими бойцами в зоне СВО стали общегражданские беспилотники китайского производителя DJI – линейки Mavic 3, Air 2S, Mini 2/3 Pro, Mavic 2 Pro, Mavic 2 Enterprise, Matrice 300. Эти «птички» бойцы с передовой обычно закупают за свой счет и при поддержке волонтеров: жизнь дороже.

Оказалось, что эта, на первый взгляд, несерьезная техника для фотографов-любителей, от которой несколько назад насмешливо отмахивались высокие чины Министерства обороны России, нередко спасает жизни в бою. DJI Mini 2 весом в четверть килограмма дает возможность командиру роты лично, не обращаясь к вышестоящим начальникам, в ходе штурма городской застройки за пару минут заглянуть через многоэтажку. Не имея таких легких и быстрых «воздушных глаз», рота штурмующих может понести большие потери.

DJI Mini 2 – один из самых вост­ребованных в ходе СВО сверхлегких гражда­нских квадрокоптеров, самостоятельно зак­упаемых российскими бойцами Фото: ag.dji.com

«Система НИР и НИОКР “заточена” на поддержку производителей серийной техники»

В контексте импортозамещения как никогда важны межотраслевые связи различных областей промышленности. Серьезные беспилотники – это еще и своя оптикоэлектронная промышленность. Замечу: в конце 80-х у казанского Государственного института прикладной оптики были достижения мирового уровня. Хотелось бы продолжить эти славные традиции.

Думаю, не открою секрета, если скажу, что опасным для наших танков и «Панцирей» оружием ударно-разведывательный беспилотник Bayraktar TB2 делает многоспектральная оптиколокационная станция с лазерным целеуказателем ценой около 1 миллиона долларов, а также помехозащищенная станция космической связи со спутниками. Это своего рода гибрид новейших технологий со скоростями столетней давности времен летчика-аса Нестерова.

«В конце 80-х у казанского Государственного института прикладной оптики» были достижения мирового уровня» Фото: npogipo.ru

Все это обращает к важности научно-обоснованной системы правового регулирования и господдержки научно-исследовательских работ в области беспилотников. К сожалению, сегодня эту систему трудно назвать оптимальной: она «заточена» на поддержку производителей техники, которая уже годами выпускается серийно. Например, прославленных вертолетов Ми-8/Ми-17 или грузовиков «КАМАЗ».

Однако зачем нужна льгота по налогу на прибыль для компании, учрежденной двумя талантливыми аспирантами КАИ, которые в гараже собирают беспилотник для испытания? Их летательный аппарат может иметь гениальную конструкцию, но на этапе научно-исследовательских работ никакой прибыли он не даст. Наоборот, будут одни только расходы, и это естественный этап.

Поэтому такая льгота, уместная для крупного завода с его серийной продукцией, никак не поможет маленькому стартапу, даже если его учредили бы выдающиеся авиаконструкторы Андрей Туполев, Артем Микоян, Павел Сухой и Николай Поликарпов.

«Зачем призывать бариста из кофейни и с нуля готовить из него пилота “мавика”, если уже есть пилоты с большим опытом работы в бизнесе в качестве видеографа» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Знают ли военкомы выпускников дроношкол?

Есть еще один важный аспект беспилотной отрасли, который нередко упускают у нас в стране. Это вопросы подготовки внешних пилотов (операторов дистанционно пилотируемых воздушных судов, – прим. Т-и). Нужные ли военным гражданские внешние пилоты? Ответ очевиден, однако правовое регулирование этой области далеко от идеала. На мой взгляд, и здесь вполне возможно разумно сочетать потребности бизнеса, экономики страны в подготовленных внешних пилотах с интересами обороны и безопасности государства.

Простой вопрос: знают ли руководители военных комиссариатов Минобороны России выпускников дроношкол и учебных центров, располагают ли они их списками? Это обстоятельство немаловажно в свете того, кого из призываемых по мобилизации на военную службу будет легко дообучить пилотированию военного дрона. Тем более что сегодня в боевых частях широко используются именно общегражданские китайские беспилотники DJI.

Зачем призывать бариста из кофейни и с нуля готовить из него пилота «мавика», если уже есть пилоты с большим опытом работы в бизнесе в качестве видеографа (выполняет полный цикл производства видеоконтента, включая съемку и монтаж, – прим. Т-и)?

При необходимости опытного гражданского пилота всегда проще дообучить секретным тонкостям военного дела. Здесь уместно упомянуть имя главного маршала авиации Александра Голованова, который до 1940 года был шеф-пилотом Главного управления гражданского воздушного флота при Совнаркоме СССР. Точно так же опытный водитель «КАМАЗа» в гражданской жизни сможет управлять его бронированным вариантом уже в качестве военнослужащего.

«В феврале этого года состоялся Всероссийский научно-практический круглый стол “Право и внешние пилоты”» Фото: kpfu.ru

Казань собрала лидеров беспилотной отрасли

Для обсуждения этих и других юридических аспектов подготовки внешних пилотов и их правового статуса в феврале этого года на кафедре предпринимательского и энергетического права юрфака Казанского федерального университета (КФУ) состоялся Всероссийский научно-практический круглый стол «Право и внешние пилоты». Он собрал почти 100 участников, включая пилотов-практиков, а также представителей авиационного, нефтегазового, сельскохозяйственного и других секторов российской экономики от Дальнего Востока до Санкт-Петербурга. Многие зарегистрировалось и участвовали в работе круглого стола дистанционно.

С докладами выступили представители лидеров беспилотной отрасли, включая «Почту России», Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова» (холдинг «Вертолеты России»), который первым в России добился государственной сертификации своего беспилотника БАС-200, ООО «Геоскан». Приняли участие и представители России в комитете по беспилотным авиационным системам ISO/TC 20/SC16 Международной организации по стандартизации (ISO), Учебного центра беспилотной авиации Skilldrone при Московском авиационном институте и известного в РФ и Казахстане учебного центра «Авиатор», а также Совета по профессиональным квалификациям воздушного транспорта. Интерес к мероприятию проявили сотрудники центральных аппаратов МВД России, Росгвардии, МЧС и других структур.

Делегация Казанского национального исследовательского технического университета (КНИТУ-КАИ) включала в себя как ученых, так и спортсменов – призеров мирового чемпионата по мастерству эксплуатации беспилотных авиационных систем. Юридическая наука была представлена преподавателями КФУ, а также учеными МГИМО МИД России, Университета имени Кутафина, Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН.

Для выступления прилетели из Санкт-Петербурга и представители «Специального технического центра», чьи «Орланы» оказались незаменимы для СВО. А вот Минцифры РТ, Министерство промышленности и торговли республики и руководство Иннополиса это мероприятие проигнорировали.

Для выступления прилетели из Санкт-Петербурга и представители «Специального технического центра» Фото: kpfu.ru

Выстраивать партнерство государства и бизнеса

Почему так важен прошедший круглый стол и любые другие мероприятия в этой отрасли? Напомню известную истину: развитые высокотехнологичные наука и промышленность не только основа экономики, политической стабильности и благосостояния граждан. Успех науки и передовой промышленности государства — гарантия его обороноспособности и прочных позиций на мировой арене.

Например, основанную небезызвестным Илоном Маском компанию SpaceX тоже первоначально не воспринимали всерьез: игрушки, блажь миллиардера. Однако именно этой частной компании принадлежит без малого 3,5 тысячи спутников связи Starlink из 6 тысяч находящихся на околоземной орбите.

Малоизвестная деталь: SpaceX никогда бы не достигла своего нынешнего успеха без солидных государственных контрактов Правительства США и его агентств вроде NASA. Этот пример показывает значимость частного космического и авиационного (включая беспилотники) бизнеса не только для экономики, но и для обороны страны.

Фото на анонсе: kronshtadt.ru, Компания «Кроншт­адт»

Справка

Огородов Дмитрий Владимирович – кандидат юридических наук, член Экспертного совета по совершенствованию законодательного регулирования космической деятельности при Комитете по экономической политике Совета Федерации РФ, член Комитета по вопросам искусственного интеллекта при правительственной Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Родился в Казани. В 1999 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета. Работал в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве России и ряде ведущих вузов страны (ВШЭ, РГГУ и др.).

Опыт участия Огородова в законотворческой работе охватывает, в частности, федеральные законы «Об электронной цифровой подписи» (2002 год), «Об электронной подписи» (2011 год), «О персональных данных» (2006 год), «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (2006 год).

Автор первого в России (2018 год) спецкурса для магистрантов юридических вузов «Право новых технологий», охватывающего юридические аспекты беспилотных летательных аппаратов и технологий искусственного интеллекта. Член Российской ассоциации международного права и Ассоциации искусственного интеллекта РФ.

Автор более 50 научных и научно-практических публикаций по вопросам права.