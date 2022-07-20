В Свияжске выступит уличный театр Санкт-Петербурга со спектаклем «Цирк уехал»

В музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» открывается театральный сезон. 21 июля Рождественская площадь превратится в импровизированную сцену, на которой выступит Санкт-петербургский уличный «Театр имени Которого Нельзя Называть». Об этом «Татар-информу» сообщила специалист музея-заповедника Ирина Семикозова.

Представление будет длиться 30 минут. Еще полчаса артисты будут развлекать публику – катаясь на лично изобретенном «Которогомобиле» под музыку они будут стрелять по зрителям из пушки дымными кольцами.

Фото: Театр имени Которого Нельзя Называть (соцсети)

«Артисты покажут особенный спектакль — известно, как он начнется и как закончится, но что произойдет, зависит от каждого, кто будет находиться рядом. Спектакль „Цирк уехал“ — это уличное шоу двух клоунов, где нет слов, только действие, провокация и реакция. Они приезжают на паровом „Которогомобиле“ и проводят мелом линии, выстраивая границы между собой и публикой», — поделилась собеседница агентства.

В Свияжск уличные артисты приедут в рамках тура по Волге, который проходит с 8 по 24 июля. Они дадут здесь два представления – в 14.00 и 16.00. Вход на все спектакли свободный.

Фото: Театр имени Которого Нельзя Называть (соцсети)

Ранее артисты уже побывали в Казани, Великом Новгороде, Ржеве, Калуге, Рязани, Липецке, Пензе, Саратове, Самаре и других городах.