В Свияжске состоится премьера оперы «Лодка» композитора Александра Маноцкова

5 сентября в 17.00 в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» состоится премьера оперы «Лодка» петербургского композитора Александра Маноцкова, которая завершает его «Свияжскую трилогию». Об этом сообщает пресс-служба музея.

Сценой для артистов послужит косный струг — традиционное волжское судно, воссозданное специально для этого произведения.

Две первые оперы цикла «Сны Иакова, или Страшно Место» и «Красный сад» можно будет увидеть 4 сентября в 15.00 и 17.00.

Третья часть — «Лодка» — завершает «Свияжскую трилогию» Маноцкова. Премьерный спектакль состоится 5 сентября в 17.00 на свияжской набережной.

По словам автора произведения, в смысле исторического материала последовательность опер ведет зрителя вглубь времен – от психбольницы времен застоя через тюремную больницу сталинской эпохи («Сны Иакова, или Страшно Место») к революции («Красный Сад»), и, теперь – к временам легендарных волжских разбойников, героев одноименной народной драмы, ставшей основой либретто.

Организаторами выступают Фонд поддержки современного искусства «Живой город», Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» при поддержке Министерства культуры РТ. Музыкальный продюсер проекта — Фонд развития исполнительского искусства РТ Sforzando.