В Свияжске представят уникальные графические работы из Якутии

17 сентября в выставочном зале «Старая водонапорная башня» в Свияжске состоится открытие выставки «Якутская графика. Алаас. Алгыс. Арктика». Мероприятие начнется в 14:00 и станет значимым событием в культурной жизни острова.

Выставка реализована в рамках совместного проекта Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» и Национального музея Республики Саха (Якутия). Экспозиция раскрывает графическое искусство Якутии, демонстрируя его уникальное историко-художественное развитие и значимость как культурного явления Сибири и Дальнего Востока XX–XXI веков.

Якутские графики добились признания на всесоюзной художественной сцене в 1960–1970-е годы, освоив новые техники эстампа и открыв свежий взгляд на красоту окружающего мира. В 1980–1990-е годы мастера опирались на национальную культуру и обращались к философским аспектам бытия.

Современные работы предоставляют зрителю пространство для личной интерпретации, превращая его в соавтора художника.

Экспозиция разделена на три тематических пространства:

· «Алаас» – мир человека, наполненный солнечной энергией и позитивом;

· «Алгыс» – мифологические, фольклорные и ритуальные сюжеты традиционной культуры народа саха, исполненные торжественной эпичности;

· «Арктика» – образы Крайнего Севера, где художественные интерпретации природы раскрывают уникальность культуры и мировоззрения народа.

Выставка проводится в рамках совместных культурных проектов, реализуемых по Соглашению о сотрудничестве между Республиками Татарстан и Саха (Якутия).

Выставка будет работать до 7 декабря 2025 года.