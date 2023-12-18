В Свияжске перед Новым годом запустят мастер-классы по выдуванию елочных шаров

В канун Нового года музей-заповедник «Остров-град Свияжск» запускает показательные мастер-классы по выдуванию елочных шаров. На сегодняшний день единственная стеклодувная мастерская на территории Татарстана работает в Свияжске.

«В работе со стеклом существует великое множество техник — фьюзинг, лэмпворк, изготовление витражей, моллирование. Наша мастерская отличается тем, что мы работаем с жидким стеклом, расплавленным до температуры лавы в жерле вулкана (1150 градусов). Шоу свияжских стеклодувов — это возможность познакомиться с искусством выдувания стекла, узнать тайны создания изделий начиная с самых основ», — рассказала «Татар-информу» начальник пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

В рамках мастер-класса будет продемонстрирован огненный процесс изготовления изделий из стекла в различных техниках. Все изделия в мастерской изготавливаются из расплавленных стеклянных бутылок, для их сбора в музеях Свияжска поставлены специальные контейнеры.

«Создание стеклодувной мастерской — увлекательный и многогранный процесс, позволяющий решить несколько проблем. Во-первых, мы осваиваем редкую, исчезающую профессию. В России существует небольшое число мастеров-энтузиастов, именно с ними нам повезло познакомиться и пройти у некоторых из них обучение. Во-вторых, мы занимаемся переработкой стекла, которое разлагается тысячелетиями. И это не абстрактный „раздельный сбор мусора“. Люди своими глазами видят процесс производства и с удовольствием помогают нам собрать материал (стеклянные бутылки) для работы. Для этого по территории заповедника мы расставили специальные контейнеры, в которые можно привезти накопившиеся стеклянные бутылки. Очень важно, чтобы они были чистыми!» — пояснила собеседница агентства.

Показательные занятия продлятся с 25 до 30 декабря. Стеклодувная мастерская работает благодаря проекту «Лезем в бутылку» — победителя конкурса «Креативный музей» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.