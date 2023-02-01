В Свияжске открылась выставка, посвященная императрице Марии Федоровне

Сегодня в выставочном зале художественной галереи острова-града Свияжск состоялось открытие выставочного проекта «Мария Федоровна. Датская принцесса — российская императрица. Воспоминания», посвященная 175-летию императрицы. Вместе со Свияжским заповедником проект готовили музей-заповедник «Гатчина» и Фонд «История Отечества».

Проект основан на архивных фотографиях из коллекции музея-заповедника «Гатчина», Государственного архива Российской Федерации и собраний Дании и Великобритании, дневниковых записях и воспоминаниях, а также изображениях мемориальных предметов, принадлежавших Марии Федоровне, — это своего рода лирическое эссе, попытка создать цельный образ одной из интереснейших женщин в истории России ХIХ-ХХ веков.

«Это выставка без экспонатов. Всего представлено более 40 воспроизведений — акварелей Эдуарда Гау, известного художника, академика перспективной и акварельной живописи. Гатчинский дворец во всем великолепии его внутреннего убранства предстает на его акварелях, запечатлевших все имеющие художественное значение интерьеры здания. Именно благодаря Эдуарду Гау мы имеем возможность знать, как выглядел Гатчинский дворец во второй половине XIX века. Акварели привлекают внимание техническим совершенством, точностью и достоверностью передачи архитектуры, мебели, предметов комнатного убранства, фактуры материалов, а также помогают проводить реставрацию помещений и предметов интерьера Гатчинского дворца», — поделилась с «Татар-информом» заведующая выставочным отделом музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Луиза Низамова.

Будущая государыня Мария Федоровна родилась 14 (26) ноября 1847 года в Копенгагене и скончалась тоже в Дании, однако большая часть ее жизни была связана с Российской империей. На долю этой хрупкой на первый взгляд женщины выпало очень много испытаний: смерть жениха, прощание с датской родиной, ранняя кончина двух сыновей, а затем любимого мужа, эмиграция и жизнь на правах «бедной родственницы» в Дании, убийства её сыновей и внуков, которые она так и не готова была признать.

Но эти несчастья не сломили цельную, очень религиозную натуру императрицы, которая, несмотря на датское происхождение, стала истинно русской и писала: «Мое сердце осталось в России».