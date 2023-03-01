В Свияжске открылась посвященная автору «кладбищенской» поэзии Гавриилу Каменеву выставка

Сегодня, 1 марта, в Свияжске состоялось открытие выставки «Поэзия ночных теней», посвященной 250-летию со дня рождения поэта-предромантика Гавриила Петровича Каменева (1773–1803). Экспозиция знакомит гостей с личностью и творчеством видного представителя культуры предромантизма и одного из создателей жанра баллады в русской литературе, масона, казанского купца и бургомистра, имевшего в роду предков из Свияжска и Свияжского края.

Открытие выставки состоялось при участии заместителя директора по научно-исследовательской работе музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Елены Карташевой, научного сотрудника отдела фондов Национального музея РТ Ольги Захаровой, заведующей читальным залом Научной библиотеки имени Лобачевского Елены Чижановой, доцента кафедры Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Айрата Бик-Булатова и других гостей.

«Задача выставки — чтобы как можно больше людей узнали о Гаврииле Каменеве, чтобы его поэзия транслировалась и его чувства находили отклик. Поэтому на выставке, помимо книжных памятников, предметов той эпохи, еще и много текста», — сказала в приветственной речи замдиректора по научно-исследовательской работе музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Елена Карташева.

По словам выступающей, Гавриил Каменев прожил короткую жизнь, чуть более 30 лет, но оставил замечательное литературное наследие и глубокую память о себе в кругу исследователей и любителей русской классической литературы, истории Казани и Свияжска.

В мир большой русской литературы он вошел как поэт, прозаик и переводчик, особенно как автор произведений, выдержанных в духе «готической», «кладбищенской» поэзии.

Научный сотрудник отдела фондов Национального музея РТ Ольга Захарова подчеркнула, что на выставке воссоздан «дух Каменева», свойственные ему поэтизация мистики и флер грусти. «Это всё можно представить воочию», — пояснила ученый.

В экспозиции представлены экспонаты из фондов Национального музея Республики Татарстан, Научной библиотеки Лобачевского Казанского университета, музея-заповедника «Остров-град Свияжск», а также копии документов из фондов Государственного архива РТ, Государственного музея А. С. Пушкина (Москва), Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург).

Ценнейшие экспонаты выставки — рукопись-автограф стихотворения «Осень» (1792) Гавриила Каменева, книги из его личной библиотеки с владельческими подписями, прижизненные издания произведений поэта, другие редкие книжные памятники и предметы эпохи.

Двери выставки будут открыты вплоть до 23 апреля.