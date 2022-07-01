В Свияжске открылась посвященная объектам ЮНЕСКО в Африке уличная фотовыставка

В музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» открылась выставка под открытым небом — «Острова Всемирного наследия. Горе и Сен-Луи (Сенегал)». Экспозиция расположилась на улице Успенская напротив Музея истории. Об этом «Татар-информу» сообщила начальник пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

На выставку приехали 38 студентов Казанского федерального университета из стран Африки — Сенегала, Ганы, Анголы, Нигерии, а также четыре сопровождающих лица. Всего же церемонию открытия посетили более 60 человек.

«Почти для всех ребят наше приглашение стало поводом впервые попасть в наш музей-заповедник, они с удовольствием сходили на экскурсию по территории и музеям Свияжска. Фотографии новой выставки предоставлены центром русском культуры „Калинка“, они размещены на стендах. Получилось очень живописно!» — рассказала собеседница агентства.

Во время приветственного слова Артем Силкин признался в симпатии к Африке и ее жителям.

«Честно сказать, когда я впервые попал в настоящую Африку, увидел, что наши стереотипы, связанные с Африкой, необоснованы. Захотелось рассказать о культуре Сенегала как можно большему количеству людей, чтобы появился интерес к взаимным отношениям в самых разных сферах. Безусловно, России нужно наращивать сотрудничество экономическое и культурное с африканскими странами. Я своими глазами увидел, насколько это быстро развивающийся регион. Я был в Сенегале три-четыре года назад впервые, изменения просто налицо. Это очень динамично развивающая страна», — обратился он ко всем присутствующим.

В честь открытия выставки выступил дуэт Seneorita: Лондока Луиш Мужинга из Анголы и Анеле Нмесома Чиквадором из Нигерии сыграли композицию на скрипке и саксофоне. Кроме того, Эльвира Шамале из Анголы акапельно исполнила песню Ave Maria.

«Острова Всемирного наследия. Горе и Сен-Луи (Сенегал)» стала первой в серии выставок, посвященных островам, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Выставка доступна всем гостям Свияжска, она продлится до сентября.