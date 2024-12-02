В Свияжске открылась персональная выставка фотографа Рамиля Гали

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня в Художественной галерее острова-града Свияжска открылась персональная выставка фотографа «Татар-информа» Рамиля Гали «Свияжская обитель».

Экспозиция, рассказывающая о жизни острова в последние десятилетия ХХ века, разделена на две контрастные смысловые части — черно-белую и цветную. В первой из них Свияжск, как отмечается в аннотации выставки, «в самой низшей точке своего социального бытования — малонаселенный, превратившийся в оторванный от „большой земли“ остров, истерзанный историей. <...> Основными обитателями острова остались пациенты психоневрологической лечебницы и последние жители этого места. <...> Потрясают фото „оторванных“ ото всех, но автор так деликатно и с уважением подходит к изображению островитян, что зритель видит не „чернуху“, а людей, к которым сразу проникаешься вниманием и сочувствием».

Рамиль Гали Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Вторая часть выставочного проекта, демонстрируемая на экране в виде слайд-шоу, повествует о преображении Свияжска, произошедшем в 2010-х.

На открытии выставки собрались фотографы Татарстана разных поколений и люди, интересующиеся как фотоискусством, так и историей этой территории.

Выступавшая в начале церемонии открытия заместитель директора по научно-исследовательской работе Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Елена Карташева отметила, что выставка Рамиля Гали продолжает историческую фотолетопись Свияжска. В музее-заповеднике, по ее словам, уже собрана большая коллекция фотографий и негативов фотодокументалистов и фотохудожников, запечатлевших жизнь острова второй половины XX – начала XXI века. С 2015 года проводятся их персональные выставки.

«Период последних десятилетий XX века оказался очень, если так можно выразиться, задокументированным фотографами. Очень важно – и это в полной мере присутствует и в работах Рамиля Гали, – что это, конечно, не только документ эпохи, но и художественная интерпретация, очень интересная с точки зрения того, что Свияжск – место небольшое, с определенным количеством памятников, и, по сути, фотографы находились в рамках этих объектов и в рамках жизни острова. И когда смотришь фотографии истинных мастеров, то замечаешь, что их взгляд все равно не одинаков. Есть даже такая идея, которую мы, я думаю, осуществим – создать комплексную фотовыставку с определенными объектами глазами разных фотографов. Я думаю, это будет некий новый взгляд на Свияжск», – сказала Елена Карташева.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Куратор выставки, искусствовед, главный научный сотрудник ГМИИ РТ Дина Ахметова рассказала о своем отношении к творчеству Гали.

«Конечно, Рамиль Гали может считаться репортером от Бога, фотожурналистом и так далее, но для меня все-таки важнее, что он настоящий художник. Поэтому его выставки получаются такими образными, порождающими огромное количество размышлений. Эта выставка, честно скажу, вызвала у меня просто взрыв мозга. В этих фотографиях какое-то огромное послание из того времени. Это не просто документация, а именно художественное послание – добра, духовности, чуткости, сочувствия к людям. И здесь, в этих фотографиях сошлись, с одной стороны, низшая точка развития Свияжска, и то, что в какой-то момент это место начинает возрождаться. Потому что то, чем оно было наполнено, лишь дремало и искало выхода», – отметила она.

Сам фотохудожник поблагодарил всех причастных к созданию экспозиции.

«Фактически эта выставка была сделана в 1992 году, когда я несколько раз посещал Свияжск. То есть выставка вернулась туда, где она создавалась. Часть фотографий была снята на цвет, но так как это 30 тысяч негативов, ушло очень много времени на то, чтобы просто отсортировать снимки, отсканировать их, отретушировать, напечатать. Плюс работа организаторов. Поэтому в то, что, кажется, можно посмотреть здесь, на выставке, за 10 секунд, вложено несколько месяцев труда. Большая благодарность Дине Ирековне [Ахметовой] – автору сложно быть объективным, ему дороги все его фотографии.

Для меня эта выставка – значимое событие, с ней связано много трогательных, щемящих моментов. Когда я сканировал негативы с душевнобольными, я просто плакал. Тогда я отдал им все деньги, которые у меня были. Эти люди были настолько близки к Богу – за ними стоял храм, и они были как дети, которым не хватало внимания. Им выдавали по конфете в день, и когда они поняли, что мы пришли к ним пообщаться, проведать их, они собрали для нас с Олегом Косовым кучку конфет. Это было что-то невероятное», – рассказал Рамиль Гали.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Выставка «Свияжская обитель» будет открыта до 2 февраля.