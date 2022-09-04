В Свияжске откроются шесть арт-объектов на инклюзивной выставке «Искусство быть»

10 сентября в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» состоится открытие инклюзивной выставки «Искусство быть: запредельно близко», на которой художники через арт-объекты расскажут, что их волнует сейчас больше всего. Об этом «Татар-информу» сообщили в музее.

Благодаря проекту «Искусство быть: запредельно близко» была открыта арт-резиденция для художников со всей России, в которую вошли 50 лучших мастеров. Ведущие специалисты в сфере искусства и инклюзии прочитали художникам курс лекций. Эксперты рассказали об организации выставок и интеграции художественных работ, а также об особенностях работы в инклюзивной среде.

«По итогу 10 лучших художественных проектов были отобраны для выставки нового сезона „Искусство быть“. В Свияжске будут представлены шесть арт-объектов», — рассказала руководитель пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

Среди них инсталляция на тему «Отражение ускользающего времени» Дарьи Яковишиной; а также художественный объект, название которому дадут посетители выставки, сейчас он — «Без названия», ведь его смысл — размышление художницы Анастасии Ковалевой о процессе восприятия, где каждый видит предметы по-своему.

Помимо этого, гости выставки увидят и услышат картины из звуков — художница Анна Мартыненко покажет «Тактильно-звуковую прогулку». Инсталляцию «Остров камней и равновесия» художницы Яны Васильевой можно будет перемещать и придавать ей новые формы. Арт-группа «Хочу Быть Соковым» продемонстрирует «Сигнальный экземпляр» с часто употребляемыми словами художников, отвечающими за инклюзию и современное искусство.

Художественный объект слабослышащей художницы Валентины Андреевой «Ткань слуха» покажет, какие проблемы испытывают люди с особенностями слуха. Тканевый объект выдает звук лишь отрывками, аналогично как слабослышащий человек воспринимает нашу речь.

«Искусство быть» — один из проектов благотворительного фонда «Гольфстрим». Он реализуется на средства гранта, учрежденного Президентом России Владимиром Путиным и направленного на развитие культуры, искусства и креативных индустрий.

Выставка будет работать до 13 ноября.