В Свияжске откроют Иоанно-Предтеченский женский монастырь

17 июня прошло заседание Священного Синода Русской Православной Церкви в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве. Его возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Во время заседания в связи с прошением митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла Священный Синод постановил открыть Иоанно-Предтеченский женский монастырь в Свияжске.

Настоятельницей этого монастыря станет игумения Питирима (Лисицына). Ранее она занимала должность игумении Сарсинского Боголюбского женского монастыря в поселке Сарсы-Вторые Свердловской области.