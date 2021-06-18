news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
18 июня 2021  09:54
Павел Климчак

В Свияжске откроют Иоанно-Предтеченский женский монастырь

news_top_970_100

17 июня прошло заседание Священного Синода Русской Православной Церкви в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве. Его возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Во время заседания в связи с прошением митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла Священный Синод постановил открыть Иоанно-Предтеченский женский монастырь в Свияжске.

Настоятельницей этого монастыря станет игумения Питирима (Лисицына). Ранее она занимала должность игумении Сарсинского Боголюбского женского монастыря в поселке Сарсы-Вторые Свердловской области.

#свияжск #женский монастырь
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное