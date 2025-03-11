В Свияжске откроется выставка живописных образов храмов России и Беларуси

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Остров-град Свияжск»

Завтра, 12 марта, в выставочном зале Художественной галереи музея-заповедника «Остров-град Свияжск» состоится торжественное открытие выставки «Град Небесный на Земле». Это уникальная выставка, представившая живописные образы храмов России и Беларуси, созданные мастерами кисти и красок, которые вдохновлялись духовными и архитектурными сокровищами двух стран.

Как сообщила руководитель пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева, ставшие участниками выставки художники запечатлели не только внешний облик храмов, гармонично вписанных в природный ландшафт, но и их внутреннюю атмосферу, наполненную молитвенным уединением и сакральным светом.

Это произведения, которые глубоко осмысляют духовное наследие, соединяя художественное видение и молитвенный трепет, пояснила собеседница агентства.

Выставка организована при поддержке Ассоциации художников-пленэристов, основанной в 2020 году с целью возрождения пленэрного движения, популяризации внутреннего туризма и привлечения внимания к сохранению культурного наследия. Сегодня ассоциация объединяет более 300 художников по всей России, организуя творческие мероприятия и выставки.

Мастера провели пленэры в таких городах, как Вологда, Тамбов, Ишим, Казань, Свияжск и многих других. В экспозиции будут представлены работы в разных техниках – от масла до акварели и пастели. Каждое произведение не только раскрывает внешний облик святых мест, но и стремится передать ощущение их духовной ценности.

Выставка «Град Небесный на Земле» будет открыта для посетителей по 27 апреля 2025 года.