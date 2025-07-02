В Свияжске откроется выставка Валерия Бабина «Вглядываясь в пространство»

Со 2 июля в выставочном зале «Старая водонапорная башня» музей-заповедника «Остров-град Свияжск» начнет работу персональная выставка московского художника Валерия Бабина. Экспозиция охватывает разные этапы творческого пути мастера – от ранней графики до живописи последних лет.

Валерий Бабин родился в 1945 году в Березовском на Урале. Спокойная северная природа и атмосфера родного края нашли отражение в его художественном языке.

Окончив Свердловское художественное училище и Московский полиграфический институт, где его наставником стал Андрей Гончаров, художник много лет работал в книжной графике, а затем сформировал узнаваемый живописный стиль.

На выставке представлены работы, в которых сочетаются традиции древнерусской иконописи и европейской живописи. Сюжеты – простые деревенские сцены, лодки, дома, фигуры людей – наполнены особым смыслом и символикой.

Цветовая палитра художника – мягкие охристые и серебристо-голубые тона – напоминает фресковую технику. Несмотря на отсутствие прямого изображения Свияжска, многие композиции отсылают к его образу.

Отдельный раздел экспозиции посвящен графической серии по мотивам русских народных сказок, созданной в советские годы. В этих работах особенно ярко проявляется авторский стиль – лаконичный, глубокий, созерцательный.

Официальная презентация выставки с участием Валерия Бабина пройдет 15 июля. Подробности будут объявлены дополнительно.